Vanessa é desmascarada no dia do casamento em ‘Verão 90’

O mais novo golpe de Vanessa (Camila Queiroz) em ‘Verão 90‘ vai dar errado, como sempre. De casamento marcado com Quinzinho (Caio Paduan), ela vai dar uma escorregada e dará motivos para o término do compromisso ali no altar mesmo.

Nos próximos capítulos de ‘Verão 90’, a malvada cairá na burrada de dar um beijo em Jerônimo (Jesuita Barbosa) ali, no meio da rua. Ela só não esperava que seria fotografada, e que essas fotos seriam enviadas para seu noivo. Aí não deu outra: Quinzinho vai guardar as fotos até o dia do casamento, e desmascarará a noiva na frente de todo mundo.

Qual será a reação do público diante dessa traição? Bem, pra saber isso só conferindo o resumão de ‘Verão 90’, que está cheia de emoção nessa reta final!

Segunda-feira, 1º de julho – Manu discute com João

Manu (Isabelle Drummond) discute com João (Rafael Vitti) e sai de casa, e desabafa para Lidiane (Claudia Raia) como não confia mais no amado.

Andreas (Gabriel Godoy) vai atrás de ações da PopTV. Larissa (Marina Moschen) avisa Quinzinho das más intenções de Vanessa. Manu conta ao diretor do programa que não consegue mais apresentar ao lado do namorado.

Terça-feira, 2 de julho – Candé vende suas ações

O diretor do programa dá uma bronca nos dois namorados. Candé (Kayke Britto) aceita vender suas ações para Andreas. Jerônimo tem um plano para Manu ser convidada a uma turnê internacional. Mercedes (Totia Meirelles) passa a noite com Andreas.

Candé e Larissa descobrem que o dinheiro das ações foi roubado. Jerônimo pede para Vanessa não viajar com Quinzinho.

Quarta-feira, 3 de julho – O casamento de Vanessa está cancelado

Surpreendendo a todos, Jerônimo se declara para Vanessa. Dandara (Dandara Mariana) e Ticiano (Ícaro Silva) se beijam. Vanessa se despede de Jerônimo dando um beijo, mas alguém os fotografa. O advogado de Quinzão (Alexandre Borges) o avisa sobre a falência.

Candé recebe as fotos de Vanessa e Jerônimo se beijando, e ele entrega a Quinzinho. No dia do casamento, Quinzinho mostra a todos a foto de Vanessa com Jerônimo e a humilha. Vanessa é expulsa da cerimônia por Mercedes, mas ela é resgatada de moto por Jerônimo.

Quinta-feira, 4 de julho – Lidiane confessa suas maldadezinhas

Quinzão consola seu filho. Quinzinho procura Dandara pra dizer que é o culpado pelos erros cometidos. João descobre que Manu fará uma turnê. Lidiane tem um súbito peso na consciência e confessa a Manu que tentou separar o casal quando João esteve preso. Depois de seis meses de novela, estamos muito animados pra ver isso!

João tem planos de relançar o programa Onda Cavada. Manu encontra Moana (Giovana Cordeiro) no apartamento de João.

Sexta-feira, 5 de julho – Manu vai embora sem se despedir de João

Moana dá uma de joão-sem-braço e não conta para João que Manu deu uma passada no apartamento. Mercedes pede para Andreas cuidar de todo o seu patrimônio, provando que até grandes vilãs podem agir de forma inocente. Antes de embarcar para a turnê, Manu perdoa Lidiane. João fica preso no tráfego e não consegue alcançar Manu no embarque.

Logo depois ele toma um chá misterioso, tem um apagão e acorda com Moana na cama.

Sábado, 6 de julho – PopTV se tornará um canal de televendas

João e Moana não se lembram de nada, mas o rapaz pede para ela não ter expectativas. Raimundo (Flávio Tolezani) cria um dia para ajudar pessoas necessitadas. Galdino começa a se interessar verdadeiramente por Mercedes. Quinzão pede Lidiane em casamento. Os show de Manu no exterior são um sucesso.

Murilo comunica que a PopTV foi comprada e se transformará num canal de televendas, o Televendão. A identidade do novo dono, no entanto, será revelada paenas na festa de inauguração.