Uma rosa com amor: Raquel seduz Milton

Raquel mostra seu lado ruim

Foto: Divulgação – SBT

Filha de víbora, jararaca é… Raquel (Maria Stacciarini) herdou mesmo o DNA maligno de Nara (Mônica Carvalho) e seduz Milton (Felipe Lima) para que ele se separe de Terezinha (Sabrina Balsalobre). Tudo não passa de um plano de Nara para separar Serafina (Carla Marins) de Claude (Claudio Lins).

A vilã acha que a secretária mantém seu casamento fajuto com o francês apenas para fazer com que Catarina (Clarisse Abujamra) aceite a união do filho com a pobretona, já que Terezinha agora é cunhada de um ricaço. Além de ajudar a mãe, Raquel adora a ideia de se envolver com o gatão.