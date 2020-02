Uma Rosa com Amor: Nara seduz Antoninho

A nova dupla vai agitar a novela!

Nara (Mônica Carvalho) não tem uma gota de bondade no sangue. A vilã só pensa em se dar bem e para isso é capaz de tudo. O novo alvo da socialite é o advogado Antoninho (Rubens Caribé). Ela se aproxima do rapaz só para usá-lo como informante e saber o que acontece no cortiço.

A megera seduz o moço e pede a ele que descubra tudo sobre a família de Serafina (Carla Marins). Antoninho cai no plano da víbora e passa a espionar a vida dos Petroni. Ele descobre que a secretária está apaixonada por Claude (Claudio Lins) e conta a Nara. Ele diz que Serafina pode não querer se separar de Claude.

A perua afirma que irá se casar com o empresário de qualquer jeito. E faz questão de dizer que não é por amor, e sim por aparência. Ela promete tirar cada centavo do francês.