Uma Rosa Com Amor: Nara planeja deixar Claude na mais absoluta miséria

Ela pretende entregar os projetos para a concorrência

Foto: Divulgação – SBT

Já que não consegue se casar com Claude (Claudio Lins), Nara (Mônica Carvalho) muda seus planos. Com a ajuda de Egídio (Carlo Briani), a víbora arquiteta roubar os projetos do francês e passar para a concorrência. Nara promete ao pai que se vingará de Claude e o deixará na miséria. Durante a noite, Egídio invade o prédio da construtora e rouba o principal projeto do empresário. A dupla do mal, então, combina de vender as informações por R$ 1 milhão à empresa rival. Nara vibra com o sucesso do golpe e Egídio garante que eles ficarão ricos. E, quando esse dia chegar, a safada promete humilhar Claude. Cruzes!