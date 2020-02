Uma rosa com amor: Claude cai em cilada de Nara

Claude terá que se explicar para Mrs. Smith

Foto: Divulgação – SBT

O castelo de Claude (Claudio Lins) está prestes a desmoronar. Ingênuo, o francês aceita o convite de Nara (Mônica Carvalho) e vai até a casa da megera. A víbora faz de tudo para seduzir o empresário, mas ele não cede aos encantos dela.

Sem saída, a vilã beija o bonitão à força. Ele discute com Nara e vai embora. Ao chegar em casa, Claude encontra Mrs. Smith (Maria Cláudia) com uma foto do beijo que deu em Nara em seu celular.

A americana exige uma explicação e diz que, se o casamento dele com Serafina (Carla Marins) for de mentira, ela irá investir seu dinheiro na empresa concorrente de Claude. Para piorar, Nara envia uma gravação para o casal Smith, na qual o rapaz admite que se casou com a ex-secretária por interesse.