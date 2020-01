Um personagem se despede de ‘Verão 90’, outro vai voltar

‘Verão 90‘ não é o programa da Astrid, mas também estará repleta de chegadas e partidas. Nos próximos capítulos da novela das sete, um personagem importante sairá da trama, e ao mesmo tempo um outro retornará.

Quem se despede é Herculano (Humberto Martins). Após fracassar em todos os projetos possíveis, graças às artimanhas de sua ex-sogra Mercedes (Totia Meirelles), o cineasta partirá para Hollywood realizar seu sonho de ser um grande diretor. Assim, o caminho do coração de Janaína (Dira Paes) estará aberto para outro candidato em potencial… alô, Raimundo (Flávio Tolezani)!

E quem retornará é Moana (Giovana Cordeiro). Justo quando as coisas entre João (Rafael Vitti) e Manu (Isabelle Drummond) se acertaram, a ex do rapaz voltará à novela para causar uma confusão no casal Patotinha. Para saber mais novidades, é só conferir nosso resumão da semana.

Segunda-feira, 27 de maio – Janaína está pistola com Jerônimo

Revoltada, Janaína acusa Jerônimo (Jesuita Barbosa) de ter enganado ela, fingindo ser um bom filho. Lidiane (Claudia Raia) descobre que João é o Manoel de Trás dos Montes.

Dandara (Dandara Mariana) pergunta a Patrick (Klebber Toledo) se ele não percebeu até agora que essa briga dele com Gisela (Débora Nascimento) foi arquitetada por Mercedes. Lidiane informa a Mercedes sobre a identidade de Manoel de Trás dos Montes. Jerônimo pede para Vanessa (Camila Queiroz) contribuir no plano de separar Quinzinho (Caio Paduan) de Dandara, tudo para alegrar Mercedes.

Terça-feira, 28 de maio – Mercedes revela o segredo de João

Herculano fica chateado com Janaína. Vanessa topa se meter no relacionamento alheio. Quinzão (Alexandre Borges) decide lutar por Lidiane, e quem sabe ressuscitar o maravilhoso casal da novela “TiTiTi“.

Quinzão manda flores para Lidiane, mas ela acha que vieram de um fã. Mercedes procura por Janaína e revela que João trabalha no programa de Manu usando um outro nome.

Quarta-feira, 29 de maio – Herculano anuncia que vai embora

Mercedes promete que não vai prejudicar João, mas para isso Janaína precisa se afastar de Herculano. Moana (Giovana Cordeiro) volta do exterior. Enquanto uns chegam, outros vão: Herculano conta sobre seu plano de viajar para Hollywood. Sendo assim, ele se prepara para se despedir de Janaína.

Jerônimo apaga a fita do programa de Dandara para prejudicá-la.

Quinta-feira, 30 de maio – Galdino está de volta

Ao saber que Jerônimo prejudicou sua mãe, João ameaça seu irmão. Manu tenta esconder de Lidiane o namoro com João. Madá (Fabiana Karla) tem visão com Álamo (Marcos Veras) e o alerta para não confiar em um homem estranho. Vanessa vê Galdino (Gabriel Godoy) de volta na novela e fica surpresa.

Sexta-feira, 31 de maio – Janaína cria intriga fake

Galdino pede para Vanessa ajudá-lo a reconquistar a amizade e parceria com Jerônimo. Manu não gosta muito da ideia de formar o casal PopTV com Jerônimo. Depois de um vídeo tendencioso exibido na TV, Janaína e Raimundo fingem que estão brigados por puro marketing.

Larissa (Marina Moschen), que conhece bem a figura, pede para Dandara tomar cuidado com Vanessa. Herculano diz adeus para sua família.

Sábado, 1º de junho – João tenta prejudicar Jerônimo

Quinzinho e Dandara têm uma briguinha por causa de fotos. João fica bravo ao saber que Manu vai com Jerônimo no prêmio. Vanessa pede para Galdino providenciar mais chá de ferra goela. Quinzinho convida Vanessa para uma saidinha. João manda provas contra Jerônimo para a família Ferreira Lima.