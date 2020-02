Último adeus: famosos lamentam a morte de Nelson Mandela

Em 1994, Mandela se tornou o primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul

Foto: Getty Images

Nelson Mandela, o ex-presidente da África do Sul, morreu nesta quinta-feira (5). Sua partida causou grande comoção em todo o mundo. Veja as homenagens feitas pelos famosos para um dos maiores ícones da luta contra a desigualdade:

“O governo e o povo brasileiros se inclinam diante da memória de Nelson Mandela e transmitem a seus familiares, ao Presidente Zuma e aos sul-africanos nosso sentimento de profundo pesar. O exemplo deste grande líder guiará todos aqueles que lutam pela justiça social e pela paz no mundo.”

– Dilma Rousseff, presidente, em nota de pesar

“Com sua valente dignidade e sua incansável disposição para sacrificar sua própria liberdade pela liberdade dos outros, Mandela transformou a África do Sul e comoveu a todos. Nunca mais veremos alguém como Nelson Mandela. Hoje ele partiu e perdemos o ser humano mais influente, valente e profundamente bom… Ele já não nos pertence.”

– Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, em pronunciamento oficial

“Obrigada por tudo que você sacrificou para melhor a vida de outros seres humanos. Descanse em paz.”

– Beyoncé, no Instagram

“O mundo perdeu hoje uma referência na luta pela igualdade, liberdade e justiça. Mandela deixa uma lacuna imensa, seu legado permanecerá.”

– Michel Temer, vice-presidente

“O presidente Mandela foi uma das maiores forças de liberdade e igualdade do nosso tempo. Ele enfrentou seus fardos com dignidade e graça, e o nosso mundo é melhor por causa do seu exemplo. Este homem fará falta, mas as contribuições dele viverão para sempre.”

– George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. #RIPMandela”

– Sabrina Sato, apresentadora, citando Mandela

Arnold Schwarzenegger com Nelson Mandela com a tocha das Olimpíadas de 2012, na África do Sul

Foto: Reprodução/Twitter

“Descanse em paz mestre! Sem mais.”

– Alexandre Pires, cantor

“Hoje é oficialmente um dos dias mais tristes! O mundo perdeu a pessoa mais inspiradora que já andou na Terra.”

– Kelly Osbourne, cantora britânica

“Mandela para sempre!”

– Elba Ramalho, cantora

“Descanse em paz, grande Nelson Mandela! Sua história é para sempre!”

– Otaviano Costa, ator

“Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo.”

– Yasmin Brunet, modelo, citando frase de Mandela

“A vida do presidente Mandela é a coisa mais próxima que nós temos da prova da existência de Deus.”

– Arnold Schwarzenegger, ator e político

“Que seu bravo e corajoso legado nunca seja esquecido”

– Michelle Williams, atriz estadunidense

“Lutando contra a segregação racial na África, Nelson Mandela marcou sua passagem por este mundo com uma espetacular lição de humanidade. Com certeza, ele vai em paz.”

– Romário, deputado e ex-jogador

“Obrigado pela luta em ajudar a transformar o mundo num lugar mais justo. Obrigado pela dedicação de quase um século em defesa da humanidade. Obrigado por ajudar a semear um mundo melhor para nossos filhos e netos. Descanse em paz, Nelson Mandela.”

– Márcio Garcia, ator

“Hoje, o anjo retornou ao céu…”

– Luan Santana, cantor

Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno com Nelson Mandela

Foto: Reprodução/Twitter / Reprodução/Instagram

“Perdemos um pai que inspirou lideranças.”

– Kayky Brito, ator

“A complete and fulfilled life of a King. We could never repay you for your dedicated, passionate fight against injustice. We enjoy the very liberties you gave your freedom for. Your legacy will never die. Thank you, and may God bless your soul.”

– Nicki Minaj, cantora

“Nelson Mandela, exemplo de homem iluminado. Chorei no dia em que você elegeu-se, Presidente, e hoje dia em que partiu para um lugar de muita LUZ. Você é iluminado.”

– Gal Costa, cantora

“Hoje o mundo perdeu um dos seus maiores líderes. Descanse em paz, Mandela…”

– Eva Longoria, atriz norte-americana

“Agradecido a Madiba por seu legado e seu exemplo. Você sempre estará conosco.”

– Cristiano Ronaldo, jogador de futebol

“Meu respeito, minha admiração…”

– Bruno Gagliasso, ator

“Hoje os anjos estão em festa. Chegou o único e inigualável. Há uma festa no céu. Os anjos estão celebrando. O primeiro e único Nelson Mandela chegou.”

– Ricky Martin, cantor porto-riquenho

“Encontrar Nelson Mandela em sua casa em Johannesburg foi um momento realmente memorável da vida para mim. Ele era um anjo.”

– Fergie, cantora estadunidense

“Sacrifício, liberdade e respeito…”

– Eliana, apresentadora

Antonio Calloni em frente à estátua de Nelson Mandela. Fergie com Nelson Mandela.

Fotos: Reprodução/Instagram / Reprodução/Twitter

“Perdemos mais um guerreiro do bem! Iluminado! O mais importante líder da África, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1993. Pai da Pátria da moderna nação sul-africana. Uma das faces de Deus na terra! Esperamos seu retorno! E com certeza essa alma esta em paz, e não descansará até o mundo mudar!”

– Jesus Luz, ator

“Boa viagem, Madiba!”

– Paulo Coelho, cantor

“Nelson Mandela, sua integridade e coragem na busca da igualdade para todos não só mudou a história, mas tem inspirado o mundo!”

– Alessandra Ambrosio, modelo

“Liberdade, mande ele pros braços de Deus. Porque nós seguiremos seu legado de homens livres nessa África do mundo, sem fronteiras e regiões. Seu Nelson, dizemos sim para o amor e não para qualquer tipo de preconceito que afaste os homens. Até quando os céus queiram, Madiba!”

– Carlinhos Brown, cantor

“Você mudou o mundo! Obrigado.”

– Ronaldo Fenômeno, ex-jogador

“Hoje é o dia da generosidade! MADIBA NASCE PARA SEMPRE…”

– Antonio Calloni, ator

“Tem gente que vem ao mundo para se omitir diante das injustiças e tem gente que vem ao mundo para mostrar o quanto os seres humanos são estúpidos quando julgam os outros pela cor, pela raça, pelo credo ou pela classe social. Tem gente que vem ao mundo para passear. Tem gente que vem para passear e para lutar. Mandela veio ao mundo para mostrar que sim, vale a pena lutar pelo que se acredita, mesmo que ninguém acredite ou mesmo que encontre resistência em sua luta até o fim. Salve Mandela – o legado segue.”

– Tico Santa Cruz, cantor

“Um dos maiores homens que já viveram! Nós nunca esqueceremos as coisas que este homem nos ensinou, e nós nunca entenderemos verdadeiramente o nível de força que precisou ter em todos estes anos! Obrigada, Mandela.”

– Rihanna, cantora