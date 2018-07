O casal mais queridinho do momento, Túlio Gadelha e Fátima Bernardes, já demonstraram publicamente que estão morrendo de saudade um do outro. É que Fátima está de férias, na Europa, com as filhas e uma amiga.

Depois de poemas e fotos românticas que o casal vêm publicando, Túlio postou ontem, em seu Instagram, uma sequência de fotos brincando que foi procurá-la na Europa e a encontrou, linda e plena, mas tendo “um caso” – com uma estátua:

É ou não é para amar esse casal?