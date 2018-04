A verdade é que a gente se apaixona pelos detalhes. Um olhar despretensioso, um sorriso espontâneo, um jeito engraçado de bocejar… . E vai descobrindo que a felicidade está nos pequenos momentos. Na vontade de estar junto. De fazer coisas simples, porém, repletas de amor. #eueela

A post shared by Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha) on Apr 30, 2018 at 8:34am PDT