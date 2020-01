Tudo o que você precisa para entender a nova fase de ‘Éramos Seis’

Um dos diferenciais de ‘Éramos Seis‘, a atual novela das seis, é o fato da trama não se passar inteiramente em uma única época. Tal qual o livro original de Maria José Dupré, que narra a vida da família Lemos com o passar dos anos, a versão para televisão também promove alguns saltos temporais com o envelhecimento dos personagens. Hoje (4) é a estreia da segunda fase da novela, e se você está perdido com o que está rolando a gente explica tudinho.

A família Lemos na primeira fase

Para você que perdeu o que rolou até agora, ‘Éramos Seis’ começa no anos 20, logo após o casal Lola (Gloria Pires) e Júlio (Antonio Calloni) comprar uma bela casa na avenida Angélica, em São Paulo. Muito bem localizada e melhor do que o “muquifo” que habitavam antes (é como as irmãs de Lola classificavam o antigo imóvel), dessa vez há espaço para que toda a família possa crescer com um certo conforto.

Além do casal já citado, moram na residência dos Lemos os filhos Carlos (Xande Valois), o mais velho e responsável, Alfredo (Pedro Sol), o bagunceiro da família, Julinho (Davi de Oliveira), o brincalhão e, por fim, Isabel (Maju Lima), a caçula e queridinha de Júlio. Também mora lá Durvalina (Virgínia Rosa), a empregada fiel que sempre está segurando as pontas para dona Lola.

Nessa primeira fase da novela, os adultos passaram por alguns problemas financeiros. A casa ainda tem muitas prestações a serem pagas, e Júlio se esforça muito no trabalho para conseguir o dinheiro dos boletos (nem que precise puxar o saco do chefe para tentar se tornar sócio da loja de tecidos). Em paralelo a isso, Lola usa suas habilidades de costura para conseguir uma grana por fora, ou então para pagar as compras no mercado em troca de uma boina ou um cachecol costurado.

Júlio precisaria levar uma vida tranquila e calma, dado o tanto de problemas de saúde que ele tem, mas é o típico marido estressado e severo com os filhos. Várias vezes vimos ele bater nos rebentos (só os mais velhos) ou então cometendo pequenas maldades, como deixar o cachorro de Julinho fugir de casa. Isso sem contar que ele vive contrariando as recomendações médicas e indo beber no cabaré com a amante Marion (Ellen Roche). O próprio embuste na forma de marido, não é recomendável se relacionar com qualquer homem deste século que aja da mesma forma.

A família de Shirley

Outra história que rendeu bastante na primeira fase de ‘Éramos Seis’ é a de Shirley (Bárbara Reis), a esposa de Afonso (Cássio Gabus Mendes). Dono de um armazém na mesma rua do casarão de Lola, Afonso é um vendedor sempre disposto a ajudar a família Lemos (principalmente com fiado). Além disso é um pai amoroso para Inês (Gabriella Saraivah), uma garota muito próxima dos filhos de Lola. Porém essa família esconde um ~mistério~…

Na verdade, Inês não é filha de Afonso e sim de um homem chamado João (Caco Ciocler), uma pessoa com a qual Shirley se relacionou quando vivia em Salvador. Ela veio para São Paulo e se casou com Afonso, que a aceitou mesmo com uma filha já existente (atitude muito rara para essa época da novela). Mas a família unida pelo amor estava a um passo de se separar.

João, o antigo crush de Salvador, apareceu em São Paulo e mexeu com o coração de Shirley, que acabou decidindo voltar para seu antigo amor e levar Inês consigo. Assim, no final da primeira fase, a família decide partir para a Europa deixando Afonso com seu armazém em São Paulo mesmo. Tadinho do Afonso, desejamos mais sorte na próxima fase.

A segunda fase

Com início previsto para esta segunda-feira (4), ‘Éramos Seis’ pula dez anos no tempo e mostrará os filhos de Lola como jovens adultos. Todo o elenco jovem da primeira fase será trocado por atores mais velhos, e com a idade aparecerão novos problemas.

Alfredo (Nicolas Prattes), por exemplo, continua sendo um filho problema. Já nos primeiros capítulos na nova fase ele pegará o dinheiro de Lola para gastar tudo em jogo e no cabaré. O jovem degenerado inclusive vai se envolver com Marion, a amante de seu pai na primeira fase da trama. Já dá pra sentir o cheiro da treta chegando.

Carlos (Danilo Mesquita) continuará um jovem responsável, e ele não deve esquecer de Inês (Carol Macedo) tão cedo assim. Julinho (André Luiz Frambach) vai deixar de lado as brincadeiras de criança e se envolverá com a vizinha Lili (Triz Pariz), e Isabel (Giullia Buscacio)… bem…. continuará sendo a filha querida de Júlio. Certas coisas não mudam nem com avanço de anos.

Com o elenco envelhecido, podemos esperar novas alegrias e (principalmente) tristezas para a família Lemos, e logo mais teremos as primeiras despedidas. Pois é, a novela não se chama ‘Éramos Seis’ à toa e a morte logo visitará alguns dos entes queridos de Lola. Para saber quem, aí é só acompanhando essa segunda fase da novela.