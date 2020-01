Três mulheres estão no primeiro paredão triplo do Big Brother Brasil 15

Surpresa na formação do paredão da casa mais vigiada do Brasil: Amanda, Aline e Mariza se enfrentam no que deve ser o paredão mais disputado do reality até o momento.

A formação começou com uma surpresa: Tamires, o anjo, imunizou Adrilles. “Depois de pensar muito, eu resolvi imunizar uma pessoa que sempre me fez sentir bem-vinda aqui na casa e me protegeu sem eu pedir”, disse emocionada.

Já o líder Luan não fez mistério e indicou Aline para a berlinda. “Na semana passada, eu não esperava receber cinco votos. Hoje eu tenho quatro opções. Chumbo trocado não dói”, disparou.

Já na votação aberta, Amanda e Mariza foram as mais votadas pela casa e estão no paredão. Amanda recebeu quatro vozes e Mariza, cinco. A empresária ficou perplexa com o paredão. Mais cedo disse: “Ir com ela (Aline ao paredão) seria o ápice da minha humilhação aqui”.

E agora, quem sai? Você decide!