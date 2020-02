Transformações no visual dos famosos

1 – Em 2000, a atriz raspou o cabelo enquanto vivia Camila, em “Laços de Família”. Na trama, a jovem desenvolveu leucemia e ficou careca durante o tratamento.

2 – Loiríssima, a moça interpretou a peçonhenta Leona, em 2006, na novela “Cobras & Lagartos”.

3 – Atualmente, na pele da jornalista Diana, em “Passione”, exibe cabelos escuros com corte tradicional.

Foto: Divulgação – Rede Globo

Alexandre Borges

1 – Em 2005, o ator surgiu de barba e bigode no papel do empresário Alberto, em “Belíssima”.

2 – Já na novela “Caminho das Índias”, em 2009, ele atuou de cabelo bem curtinho e cara limpa no papel do executivo Raul.

3 – Atualmente, na pele do estilista Jacques Leclair, ele dá um show em “Ti-ti-ti” com seu cabelo longo (e fashion) e o figurino bem exagerado