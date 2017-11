A Miss Monalysa Alcântara aproveitará seu espaço no Miss Universo para falar sobre a preservação ambiental. A representante brasileira no concurso usará um figurino que pretende chamar atenção para o crescente problema de queimadas na Floresta Amazônica. O modelo será usado neste sábado no desfile de trajes típicos do Miss Universo, em Las Vegas, Estados Unidos.

Avaliada em R$ 30 mil, a luxuosa peça foi criada pela estilista Michelly X e leva flores artificiais, folhagens, cristais, metais e plumas em sua confecção.

Batizado de Deusa Protetora da Natureza, o look de duas peças – uma capa verde e um body com cauda de flores – levou um mês para ser produzido.

“A ideia da peça é fazer um chamado para que as pessoas se conscientizem sobre a preservação da Amazônia, que é o pulmão do mundo. Além de evidenciar as riquezas naturais da flora do Brasil e, claro, valorizar toda a brasilidade de nossa Miss”, declarou a estilista.

Eleita Miss Brasil 2017 aos 18 anos, a estudante de administração piauiense é a terceira brasileira negra a representar o país no Miss Universo, depois de Deise Nunes, em 1986, e Raissa Santana, em 2016.

A final do concurso acontece no dia 26 de novembro em Las Vegas.