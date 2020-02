Tony Salles diz em programa que se arrepende de ter traído Scheila Carvalho

Toni Sales diz ao Domingo Espetacular que se arrepende de ter traído Scheila Carvalho

Foto: Samuel Cerqueira

Tony Salles virou alvo da mídia, após a divulgação de fotos nas redes sociais em que aparece beijando uma morena. O marido de Scheila Carvalho, que está confinada no reality show “A Fazenda”, desabafou em sua página no Instagram e também falou do quanto está arrependido de ter traído a mulher com a empresária Kamyla Simioni, ao programa “Domingo Espetacular”, que foi ao ar no último domingo (28).

“O que aconteceu foi um desliza meu, numa época em que eu estava separado da minha mulher. Essa é a realidade, logo de cara Nessa época foi em fevereiro, de Carnaval, estava fazendo meus shows, aconteceu esse deslize e foi uma vez só”, destacou o cantor.

Toni disse que ele e Scheila, que tem uma filha, Giulia, estava muito bem antes dela entrar em “A Fazenda”. E ressaltou eu a única verdade que a empresária está falando é que o que acontece foi em Porto Seguro em um encontro com amigos e ela estava junto.

“Eu me arrependo pela pessoa com quem me envolvi e pelo fato da minha mulher estar lá dentro, passando por isso, como se tudo estivesse acontecendo nas costas dela”, disse.

Ao ser questionado sobre a reação da mulher ao sair do reality, Tony disse que não sabe o que acontecerá: “Eu não sei lhe dizer o que seria, não sei lhe dizer. O que resta é a gente aguardar. Eu quero preservar a imagem dela o máximo possível, porque minha mulher é uma mulher exemplar”.

O cantor ainda disse que tudo o que a empresária disse, será tratado na justiça. Kamyla afirmou que ficou diversas vezes com Tony e que eles se conhecem há seis anos: ”Eu acredito que ela me conheça até há mais tempo que isso, mas em relação a ficar, eu tenho toda a certeza do mundo que não. Ainda digo mais, tudo o que ela está levantando, e que não é real, tudo isso já está sendo tratado pelo meu advogado”.

Sobre estar longe da mulher, Toni se emocionou, dizendo que faz o possível para acompanha-la; “Estava na minha turnê, eu não estava conseguindo ver, daí fiquei mais desesperado”.

“Só tenho duas pessoas para pedir perdão: Uma é Deus e a outra estou esperando sair”, finalizou. (MB)