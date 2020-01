Toda a preparação para o casamento de Junior Lima e Mônica Benini

O casal apaixonado postou fotos antes de acontecer a cerimônia no sábado (25).

Foto: Reprodução/Instagram

O clima de romance está no ar! Os noivos Junior Lima e Mônica Benini, que se casam neste sábado (25) em uma cerimônia discreta e ainda secreta, postaram em suas contas do Instagram toda a emoção que estão sentindo em um dia tão especial. Para Junior, que publicou uma foto de sua futura esposa, a “ansiedade está bombando”. Ele não esconde o desejo de tornar sua união oficial: “Chegou (finalmente) o grande dia! O dia em que vou meu unir definitivamente à pessoa mais incrível que já conheci!”.

Enquanto terminava de aprontar todos os detalhes, Mônica também não deixou escapar sua alegria em casar hoje: “Bom dia, dia mais feliz da minha vida! Dia de acordar com a sensação de que eu tô sonhando! Dia de me unir à pessoa mais maravilhosa que eu já conheci… Que nossa união siga sendo tão linda quanto já é! Eu te amo infinitamente, meu marido!”.

Os dois apareceram juntos pela primeira vez em 2013, no aniversário da cantora Sandy, e logo em julho já estavam noivos. O local do evento, horário e quem estará presente continuam sendo segredos – tudo para manter a privacidade dos pombinhos até dizerem o tão sonhado sim.

Já a irmã do noivo, Sandy Leah, apareceu no Instagram do maquiador Henrique Mello com um penteado incrível, dando os retoques finais na maquiagem para o casório.

