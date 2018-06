Titi, filha de Giovanna Ewbank e Gagliasso, faz 5 anos

A fofa Titi, filha do ator Bruno Gagliasso e da apresentadora Giovanna Ewbank, comemorou seu aniversário de 5 anos nesta manhã, 16. A festança foi realizada em um buffet no Rio de Janeiro e teve como tema a animação infantil “Lady Bug”, sucesso entre as crianças.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em festa de aniversário da filha Titi. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em festa de aniversário da filha Titi.

Muitos amigos famosos prestigiaram a aniversariante. Passaram por lá, a apresentadora Angélica, acompanhada de sua filha Eva, Fernanda Rodrigues, com seu filho caçula Bento, Juliana Knust com o filho Matheus e Hugo Moura, marido de Debora Secco, que levou a filha Maria Flor.

Leia também: Gio Ewbank se emociona ao falar de Titi: de repente me vi mãe