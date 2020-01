Ticiane Pinheiro prepara festa para César Tralli

Ticiane Pinheiro organizou uma festa surpresa para o namorado César Tralli, que completou 44 anos, na terça-feira (23). Com a presença de amigos e familiares da apresentadora, o jornalista comemorou a data com bolo personalizado. “Ticinha festeja em sua casa com amigos e as famîlias o niver do amado César Tralli”, escreveu Helô Pinheiro, mãe de Ticiane, ao postar fotos no Instagram.

Mais cedo, Ticiane usou a sua página do Instagram para desejar parabéns a Tralli, com uma montagem de fotos de momentos a dois. “Hoje é aniversário de uma pessoa que entrou na minha vida este ano e fez dela muito mais especial. Desejo para você minha vida, tudo de melhor neste mundo, pois você merece conquistar todos seus sonhos. Obrigada por existir e por me fazer tão feliz! Saúde, amor e felicidades na sua vida hoje e sempre!”, escreveu ela.