Tiago Leifert não se preocupa com SuperStar e diz que The Voice continuará forte

Tiago Leifert está à frente do The Voice desde 2012

Foto: Divulgação/Rede Globo

Mesmo tendo propostas diferentes, a dúvida continua no ar: The Voice ou SuperStar? Qual o público prefere? Por que a Globo apostou em dois realities de música? Com muita calma e confiança, Tiago Leifert, que está à frente do The Voice desde 2012, falou que os programas são bem diferentes e o público não precisará se dividir.

“O SuperStar, formato israelense, é todinho baseado em interatividade. Ele só funciona se o telespectador tiver o aplicativo”, explicou ele. Já no The Voice, quem decide, mesmo, são os jurados, o telespectador só interage na terceira etapa, na hora de votar quem, de cada um dos quatro times, ficará para a disputa final. “Tudo o que a gente construiu até aqui vai continuar, e vai continuar forte”, completou. Além disso, o SuperStar é uma competição entre bandas, enquanto no The Voice o destaque é a voz do competidor.

E para mostrar que não tem preferência entre os programas, Tiago garantiu que faz parte do público do Superstar. “Vou votar, quero ver se minha cara aparece no quadradinho”, falou em tom descontraído.

Tiago apresentará o Central da Copa e aposta em uma final Brasil e Argentina

Foto: Rede Globo/Divulgação

Mas se engana quem pensa que Tiago agora só quer saber de música… O apresentador, que acabou de voltar de uma viagem incrível pelo Japão, logo pegará no batente e seguirá firme e forte também no Central da Copa. “A gente tá com uma vontade louca de saber o que vai acontecer. Como se fosse uma caixinha fechada e fôssemos abrir esse presente pra ver o que tem lá dentro”, refletiu e completou: “Todo mundo está obcecado pelo ‘2014’ há sete anos, desde quando fomos anunciados como sede. Quem é que vai brilhar nesta copa do mundo?”. Ele questiona e já dá o seu palpite: “Brasil e Argentina. Aos trancos e barrancos, como sempre, mas acho que eles chegarão lá”.