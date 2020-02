Tiago Abravanel se despede de Amor e Revolução para viver Tim Maia no teatro

Tiago Abravanel fala sobre a morte de Davi, seu personagem na novela Amor e Revolução

Foto:

Aos 23 anos, o currículo de Tiago Abravanel é daqueles repletos de importantes papéis no teatro, especialmente em musicais. Também, pudera! Além de talentoso, ele cresceu cercado pelas mais diversas formas de arte e só agora se rendeu aos encantos da TV. O único neto homem de Silvio Santos conversou com a MINHA NOVELA nos estúdios do SBT, enquanto se preparava para gravar a última cena como Davi, seu personagem em Amor e Revolução, que morrerá em breve!



Sonho de menino

“Com 8 anos comecei a fazer teatro na escola. Eu convivia com o trabalho da minha mãe (Cíntia Abravanel), que administrava o Teatro Imprensa, então, vivia nas coxias. Desde pequeno me apaixonei pelos palcos, e tive o privilégio de ver a Bibi Ferreira dirigindo”, revela o ator. Aos 17 anos, estreou no musical TeenBroadway, fez aula de canto, foi chamado por Vladimir Capella para fazer a peça Avoar e não parou mais. Tiago ganhou destaque em Miss Saigon ao interpretar o protagonista do espetáculo. “Vivi um personagem de 40 anos aos 19. Foi uma experiência bem bacana!”, conta. Em 2009, ele realizou um de seus três sonhos: foi selecionado para o musical Hairspray e contracenou com Arlete Sales e Danielle Winits. Os outros dois sonhos de Tiago são participar do elenco de Shrek e O Rei Leão.

Primeira novela

“No final de 2010, surgiu o convite para Amor e Revolução, e pensei: ‘Que responsa! Não me sentia preparado para fazer novela ainda'”, brinca ele, que confessa sentir uma pressão a mais por ser o neto do patrão. “No começo ele era mais travado, agora não!”, interrompe Lica Tsubo, cabeleireira do SBT. Tiago não perde a deixa: “Mas essa equipe é tão gostosa que você relaxa. Apesar dessa já ser a minha casa, nunca tinha frequentado até surgir essa chance”, diverte-se. Lica lamenta: “Já contou que você vai morrer?”. “Já! (risos) E será numa fuga, no assalto ao trem pagador. Atiro no carro da polícia e o delegado Aranha (Jayme Periard) me atinge. Agonizo na Kombi até morrer ao lado de Bartolomeu (Fábio Rhoden)”, detalha.

Futuro Tim Maia

Em agosto, Tiago sobe aos palcos, no Rio de Janeiro, para viver um dos maiores cantores brasileiros: “Interpretar o Tim Maia foi um presente! Mas tive que fazer escolhas, e como o musical é no Rio e as gravações da novela, em São Paulo, não tinha como conciliar tudo. Por isso decidiram matar o Davi”. A peça é baseada no livro Vale Tudo, de Nelson Motta, e terá direção de João Fonseca. “Amei fazer a novela, mas o teatro é a minha vida!”, revela o ator, que inaugurou sua empresa de produções com a mãe: a Abrava Produções Artísticas.