Ti-ti-ti: Victor Valentin começa a destruir Jacques Leclair

Jacques Leclair e Victor Valentin:

rivalidade cada vez maior

Foto: Divulgação

Num belo dia, Ariclenes (Murilo Benício) e Jacques (Alexandre Borges) se alfinetam no escritório de Suzana (Malu Mader). Com ciúme da proximidade da ex-mulher com o inimigo de infância, Ari rouba convites da festa oferecida pela Revista Moda Brasil, que terá o estilista como convidado de honra.

Em seguida, Ari convoca Desiree (Mayana Neiva) e Chico (Rodrigo Lopez) para irem ao evento, e pede para ela usar um belíssimo vestido desenhado por Cecília (Regina Braga). Será a estreia de Victor Valentin, o estilista espanhol que Ari personificará para explodir no mundo da moda e destruir Leclair!

Mesmo preocupado com o fato de o pai estar se lançando no mercado fashion com os vestidos que copia de uma senhora, Luti (Humberto Carrão) dispara notícias falsas de Victor Valentin na internet. Sem desconfiar do golpe do ex, Suzana lê as matérias e se interessa em entrevistar o estilista desconhecido.

Chega a grande noite da recepção da Moda Brasil e Desiree faz o maior sucesso com a roupa de Valentin! Jacques fica enciumadíssimo, até porque vai ao evento com Amanda (Thaila Ayala), que veste uma de suas criações, mas não alcança o mesmo brilho de Desiree.

Furioso, Leclair decide descobrir quem é o seu grande adversário na moda. Imagine quando ele constatar que Victor e Ariclenes são a mesma pessoa?!