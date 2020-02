Ti-ti-ti: Valquíria termina namoro com Luti

Valquíria percebe a indiferença de Luti

Foto: Divulgação – Rede Globo

Os próximos dias serão de fortes emoções. Primeiro, Suzana (Malu Mader) sugere a Luti (Humberto Carrão) que Camila (Maria Helena Chira) é a garota ideal para ele. Logo depois, a patricinha se declara para o rapaz e lhe rouba um beijo de tirar o fôlego. Luti fica tão mexido que confessa a Chico (Rodrigo Lopez) estar dividido entre Camila e Valquíria (Juliana Paiva).

O destino dá ao rapaz uma mãozinha para escolher. Ele tem uma discussão feia com a namorada, corre para conversar com Camila e… Valquíria, que percebe a indiferença do gato, vê os dois juntos. Horas depois, ela rompe o namoro. Luti até pede perdão, mas a menina não volta atrás de jeito nenhum.