Ti-ti-ti: Suzana boicota trabalho de Victor Valentim para se vingar dele

Suzana e Victor Valentim continuarão em pé-de-guerra

Foto: Alex Carvalho/Rede Globo

Na guerra das tesouras, Jacques Leclair (Alexandre Borges) ganha uma aliada de peso: ninguém menos do que Suzana (Malu Mader)!

Irritada porque o ex-marido, Ariclenes (Murilo Benício), seduziu sua melhor amiga, Help (Betty Gofman), na pele de Victor Valentim, a editora da revista Moda Brasil faz de tudo para boicotar o “estilista espanhol”.

O primeiro passo é proibir o ex de entrar na editora. Inconformado, Ari vai ao apartamento de Suzana que garante não estar de caso com Jacques. Mas o estilista liga a fim de convidar a editora para jantar e quem atende a ligação é justamente Ari.

Caidinha pelo “costureiro espanhol”, Help sugere à modelo e empresária Luiza Brunet (em participação especial na trama) que compre um vestido de Victor Valentim. E, depois, conta a Ariclenes que Suzana irá jantar com Jacques.

Furioso, Ari segue a ex-esposa e discute com o rival em pleno restaurante. Louca da vida, Suzana resolve se vingar do ex, convencendo Luiza Brunet a procurar Jacques em vez de Victor Valentim para fazer um belíssimo vestido.