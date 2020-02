Ti-ti-ti: Nicole finge namorar Valentim

Nicole se envolve em uma grande confusão!

Foto: Divulgação – Rede Globo

Nicole (Elizângela) e Chico (Rodrigo Lopez), fantasiado de espanhol, ficam no maior rala e rola no ateliê de Victor Valentim. Só que Rony (Otávio Reis) a fotografa saindo de lá, conclui que ela é amante de Valentim e pede a Adriano (Rafael Zulu) que publique a foto no site da revista.