Ti-ti-ti: Nasce Victor Valentim

Ari planeja superar Jacques Leclair

Foto: Divulgação – Rede Globo

A sorte, enfim, bate à porta de Ariclenes (Murilo Benício). Ele abre uma agência de figurantes e, no primeiro contrato, tem de arrumar gente para se passar por mendigo. O doido usa moradores de rua reais e o resultado é péssimo. Mas ele acaba conhecendo Cecília (Regina Braga), senhora desmemoriada que faz vestidos de alta-costura para bonecas.

Ari a coloca numa clínica, pede as roupas emprestadas e manda o filho, Luti (Humberto Carrão), desenhá-las. Com isso, planeja se lançar como estilista, usando o nome de Victor Valentim. Tudo para acabar com a fama de Jacques Leclair (Alexandre Borges).