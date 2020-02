Ti-ti-ti: Marcela e Renato se beijam

Marcela vai ficar decepcionada com Edgar

Foto: Divulgação/Rede Globo

Finalmente, Edgar (Caio Castro) passa a noite com Amanda (Thaila Ayala). Marcela (Isis Valverde) aparece para visitar Bruna (Giulia Gam) e flagra o casalzinho aos beijos na piscina.

Todos ficam constrangidos com a situação, mas a chegada de Bruna acaba quebrando o gelo. Momentos depois, Amanda sai da piscina e vai para o chuveiro, deixando Edgar e Marcela sozinhos. Enciumado, o rapaz provoca: “Pelo visto teu casamento com o Renato vai mesmo de vento em popa!”.

Os dois começam a discutir, afinal, ela acabou de pegá-lo aos beijos com Amanda na piscina. Magoada, a colunista vai embora.

Foto: Divulgação/Rede Globo

Decepcionada com Edgar, Marcela acaba aceitando o convite de Renato (Guilherme Winter) para passear com Paulinho. Longe de tudo e de todos, os dois acabam se beijando. Renato, claro, se anima com a chance de reconquistar a mulher de sua vida. Será que Edgar e Marcela vão ficar separados mesmo?