Ti-ti-ti: Jaqueline vinga Jacques

Jaque não deixa barato e estraga os tecidos

do rival de Jacques

Foto: Divulgação – Rede Globo

Jaqueline (Claudia Raia) fica revoltada com o golpe baixo de Desirée (Mayana Neiva), que derrama vinho no vestido by Jacques Leclair (Alexandre Borges), usado por Luiza Brunet no desfile. Tudo para que a top troque por um modelito de Victor Valentim no final do evento.

Jaque não faz por menos: vai à casa de Marta (Dira Paes) e mancha com vinho todos os tecidos. Ariclenes (Murilo Benício) tem uma solução caseira: resolve usar os panos manchados na nova coleção de Victor Valentim. Logo depois, Jacques vê Ari carregando sacolas com os tecidos e pergunta se ele trabalha para o estilista espanhol. Ari confirma.