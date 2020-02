Ti-ti-ti: Drica Moraes e Daniela Escobar agitam reta final e Betty Gofman retorna à trama

O público não vê a hora de ter Drica de novo na tela

Foto: Divulgação

Ti-Ti-Ti tem tudo para bater o recorde de participações especiais em sua trama. Aquelas do tipo bate-pronto, dando apenas uma pinta rápida… Mas, na reta final, o time da trama das 7 ganhou reforço. Depois de Armando Babaioff (Thales) e Débora Falabella (Isabel), que ficarão até o final da novela, Drica Moraes foi convocada para engrossar o elenco.

A atriz volta ao ar, depois de tratar uma leucemia descoberta há um ano, como Teresa Batalha, integrante da ex-banda de Jaqueline (Claudia Raia), Boletim de Ocorrência, sucesso nos anos 1980. “A personagem estará vindo de uma clínica de reabilitação. E, a princípio, ficará até o fim da história”, informa a assessoria de imprensa da Rede Globo. Apesar de certa, a data para a entrada de Drica na história não foi divulgada.

Daniela Escobar será a oportunista Daguilene, mãe de Stéfany

Foto: Divulgação – Rede Globo

Daniela Escobar também estará na trama de Maria Adelaide Amaral. Ela será Daguilene, mãe de Stéfany (Sophie Charlotte), que fugiu com o marido de Nicole (Elizângela). “Daguilene volta para se dar bem ao saber que a filha terá direito à herança de Armandinho (Alexandre Slaviero), o que nos mostra de quem Stéfany herdou seu caráter duvidoso. Ela é vulgar, sonsa e interesseira, Daguilene vai aprontar poucas e boas”, avisa a autora.

Betty Gofman, que interpreta Help, voltará à novela na reta final

Foto: Divulgação – Rede Globo

Mas o final da novela contará também com o retorno de uma personagem. Afastada das gravações por causa da gravidez de gêmeas, Betty Gofman, 45 anos, se prepara para voltar ao batente. Help, sua personagem na trama, reaparecerá na reta final. “Só não sei se estará grávida. Não tenho detalhes da volta; será uma surpresa”, diz a atriz, no sétimo mês de gestação, à espera de duas meninas, ainda sem nome.

Aliás, a descoberta da gravidez durante esse trabalho foi ainda mais especial. Afinal, em 1985, Betty estreou na Globo como a Maria Eduarda da versão original, escrita por Cassiano Gabus Mendes.