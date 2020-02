Ti-ti-ti: Camila foge da igreja com Luti

Camila desiste do casamento e Edgar comemora

Foto: Divulgação – Rede Globo

Depois de ser fotografada num Clube das Mulheres, Camila (Maria Helena Chira) fica com medo de que Edgar (Caio Castro) não queira mais subir ao altar com ela. Só que o rapaz está fugindo para o Rio com Marcela (Isis Valverde).

Enquanto isso, Luísa (Guilhermina Guinle) coloca sonífero na água de Bruna (Giulia Gam). Ao saber que sua mãe está desacordada, Edgar volta e decide casar com Camila.

Só que, na hora H, a moça percebe que está cometendo um erro e foge na garupa da moto de Luti (Humberto Carrão). Depois, ela descobre que o ex-noivo era amante de Luísa. Mas Edgar e Camila acabam ficando bons amigos.