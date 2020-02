Thiago Martins: “Minha história de amor com Paloma Bernardi é muito bonita!”

Thiago Martins, o Rodrigo de Flor do Caribe, fala do namoro com Paloma Bernardi, de Salve Jorge

Foto:TV Globo/Divulgação

Desde que iniciou a trajetória de ator no grupo teatral Nós do Morro, na Favela do Vidigal, no Rio, Thiago Martins, 24 anos, só bombou. O piloto Rodrigo, de Flor do Caribe, contabiliza sete novelas, inclusive Da Cor do Pecado (2004), na qual viveu o Sal, namorado de Moa (Alinne Moraes), e Avenida Brasil (2012), em que interpretou o jogador de futebol Leandro, louco pela Suelen de Isis Valverde. No cinema, participou de dez filmes, mas seu maior trunfo foi o Lampião do premiado Cidade de Deus (2002). Para aproveitar todas as oportunidades que aparecem, o galã emenda um trabalho no outro numa boa. Atualmente, se prepara para protagonizar um filme, O Campeão, sobre a vida do lutador de kickboxing Fábio Leão.

Thiago também anda bem feliz com a vida pessoal. Ele e Paloma Bernardi, a Rosângela de Salve Jorge, assumiram o namoro há um ano.

Romance

“Minha história de amor com Paloma Bernardi é muito bonita! Adoro a atriz dedicada que ela é! Aprendi a admirá-la antes mesmo de namorarmos. Já fizemos peça e novela juntos (Insensato Coração, de 2011). E ela se tornou uma grande companheira para mim. Bem, e nem preciso dizer como a minha musa é linda! Estou amando vê-la na novela das 9. A Rosângela é totalmente diferente de tudo o que Paloma fez anteriormente e ela se mostra feliz e à vontade no papel. O reconhecimento das pessoas nas ruas tem sido superbacana. Eu, como admirador, só tenho que aplaudir.”

Medo nas alturas

“Rodrigo é um tenente da aeronáutica que toca violão, um cara superdivertido. Na fase de laboratório, eu e a equipe ficamos uma semana na base aérea de Natal (RN), foi muito importante! Voar num avião caça foi um aprendizado e um desafio, já que morro de medo de altura! Mas fui confiando, né? Os pilotos nos deram muita segurança… No alto ia lembrando as minhas orações e tentando me concentrar para fazer o melhor possível (risos).”

Um pé na música

“Deixei o Trio Ternura porque preciso me dedicar mais ao meu lado de ator, além de estudar inglês… Já tenho até uma viagem ao exterior marcada para quando acabar a novela. E ando fazendo planos de lançar um álbum solo. Mas não tenho pressa. Estou compondo as músicas e farei algo bem diversificado, com ritmos variados.”