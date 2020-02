Thiago Lacerda é agente secreto no filme “Segurança Nacional”

Thiago Lacerda

Foto: Divulgação

Espionagem x traficantes

“Segurança Nacional”, filme do diretor Roberto Carminatti, previsto para estrear em maio, tem um roteiro recheado de explosões, perseguições de carros e agentes super treinados, o longa mostra um pedaço de país diferente do “polícia x traficante na favela”, tema recorrente nas produções brasileiras. A história envolve narcotraficantes internacionais que vêem seus negócios comprometidos com a lei de “abate de aeronaves” que entrou em vigor no Brasil. Os bandidos resolvem então destruir o Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia) para poder entrar no país utilizando o espaço aéreo da região.

Meu nome não é Bond

Mas eles vão ter que enfrentar Marcos Rocha, agente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), interpretado por Thiago Lacerda. Segundo o ator, Marcos é “um herói desses que a gente cresce assistindo”. O personagem pode parecer, à primeira vista, um James Bond verde-amarelo, mas é o próprio ator quem define as possíveis semelhanças, em entrevista ao Jornal da Tarde de 26/1: “Elas se resumem ao fato de serem filmes de ação com heróis agentes da inteligência que combatem o terrorismo”.

Ms. M?

Comparar o filme com OO7 talvez seja mesmo exagero, mas a chefe de Marcos Rocha é ninguém menos que Angela Vieira. Quem não se lembra de M, a durona e, às vezes, quase maternal chefe do M16 na série inglesa?

Presidente negro

Outra novidade do longa é Milton Gonçalves no papel de presidente do Brasil. E é ele quem responde à pergunta do JT sobre se Obama foi a inspiração. “Não, não foi. Num país onde mais da metade da população é negra, isso seria normal”.

O longa foi rodado em 2006, com um orçamento de pouco mais de R$5 milhões e já vem sendo apontado como um possível fenômeno de público.

Veja o trailer do filme