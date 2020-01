Thalia se encontra com Dona Florinda

Thalia e Florinda Meza

Foto: Reprodução/Facebook

Surpresa, surpresa! Os fãs do México ficaram em polvorosa neste sábado (15). É que a diva Thalia se encontrou com ninguém mais, ninguém menos do que Florinda Meza – a eterna Dona Florinda, de Chaves! “Já tomaram uma xícara de café?”, brincaram os brasileiros no Facebook. Os usuários também não deixaram de comentar a aparência da atriz de 65 anos, criticando possíveis intervenções cirúrgicas.

Thalia, por sua vez, derreteu-se pela veterana ao compartilhar a foto. “Terapia de abraços com a minha querida Florinda Meza depois do almoço. Que maravilha é escutar todas as suas histórias”, escreveu a cantora.

As duas até gravaram um vídeo juntas. Confira: