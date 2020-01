Thais Carla está grávida e conta que duvidou que conseguiria por ser gorda

View this post on Instagram

#tbt Dia das mães chegando e eu me peguei nesta foto de quando estava grávida, um momento no qual eu nunca pensei que poderia acontecer comigo, pois até esse sonho a gordofobia um dia tirou de mim quando disse que eu não poderia ser fértil, pois bem, fiquei grávida com 130kg e a única coisa das milhares que disseram que eu iria adquirir foi a pressão alta e foi bem no finalzinho da gravidez , estava oscilando entre 15 & 16/13 (não me lembro muito bem) foi um parto cesáreo e minha recuperação foi de um mês de repouso absoluto, só teve um ponto meu que inflamou mas com mais 15 dias ele ficou bom! Enfim é uma história longa que eu já tentei falar com vocês aqui por muitas vezes e fiz até um vídeo no canal, mas como eu estava muito emocionada no vídeo acabei não contanto tudo direitinho (pois ter filho em hospital público não é legal) então resolvi apagar para fazer outro pra vocês e contar tudo, então aguardem que na semana do dia das mães eu vou posta lá no canal. Tem alguma mãe aqui me seguindo? . #mae #gorda #effyourbeautystandards