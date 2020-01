Teremos o encontro de Tatá e Rafa Vitti na nova temporada do Lady Night

Mesmo grávida, Tatá Werneck tem se esforçado para gravar nos Estúdios Globo a nova temporada do seu ‘Lady Night‘, e fomos surpreendidos com um convidado muito especial que deve aparecer num dos episódios dessa leva: Rafael Vitti, o pai do filho da atriz. É o encontro que estávamos pedindo há tempos, não é?

Rafael Vitti aproveitou uma folguinha nas gravações de ‘Verão 90‘, novela na qual ele é o protagonista, para tietar um pouco sua namorada no talk show. Infelizmente não será um programa dedicado a ele, apenas uma pequena participação especial numa entrevista que não foi divulgada ainda. Bem, é o que temos pra hoje.

Desde o começo do namoro dos dois, Tatá Werneck cita Rafa Vitti durante suas entrevistas no ‘Lady Night’, especialmente nas perguntas mais “picantes“. Normalmente ela comenta sobre a juventude do ator e, principalmente, sua energia sexual. Agora teremos a chance de vê-lo encabulado com as abordagens de sua namorada maluquinha no programa.

A próxima temporada do ‘Lady Night’ tem estreia prevista para o próximo dia 15 de julho no Multishow, e entre os entrevistados da temporada teremos Larissa Manoela e até a Ana Maria Braga.