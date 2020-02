Tempos Modernos: Nara usa gravidez para reatar com Zeca

A gravidez faz com que Zeca receba Nara

de volta

Foto: Divulgação – Rede Globo

Nara (Priscila Fantin) não dá ponto sem nó. Depois que Zeca (Thiago Rodrigues) a expulsa de casa, a safada revela que está grávida, com o único objetivo de fazer com que o marido a receba de volta. E consegue o quer. O rapaz permite que ela volte, embora deixe claro que é só por causa do bebê. Nara, no entanto, tem esperança de conquistá-lo de novo.

Bem, chance até que ela tem. É que, por causa do filho, Zeca desiste de contar a Nelinha (Fernanda Vasconcellos) que eles não são irmãos. Até porque, ele nota que a amada realmente está interessada em Renato (Danton Melo).