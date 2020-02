Tempos Modernos: Irmão gêmeo de Albano entra na novela

O ator Guilerme Weber vai retornar

à Tempos Modernos

Foto: Divulgação

Está confirmada pela Globo a volta do ator Guilherme Weber à trama global das 7. O ator, que viveu o vilão-mor Albano, retornará na pele do irmão gêmeo do canalha. Detalhe: ele é padre!

Todos do Titã se surpreenderão ao ver o sacerdote entrando no prédio. Eles levarão um grande susto ao achar que Albano conseguiu sobreviver, mas o religioso tratará logo de desfazer o engano, revelando a Leal (Antônio Fagundes) e à turma do poderoso prédio que é gêmeo de Albano e que está em São Paulo justamente para descobrir tudo sobre a morte do falecido chefe de segurança.

Deodora (Grazi Massafera) chegará a desconfiar que tudo não passa de uma farsa do antigo amante, e que ele, de alguma maneira, conseguiu sobreviver e se disfarçou. Como ela, muitos ficarão com a pulga atrás da orelha. Porém, aos poucos o reverendo convencerá a todos que é mesmo irmão de Albano, por ter personalidade completamente diversa da dele.

Deodora será a única que permanecerá em dúvida e tratará de colocar o sacerdote à prova. As cenas de Guilherme como padre ainda não estão roteirizadas, mas devem ir ao ar até o próximo mês.

