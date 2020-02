Tempos Modernos: Deodora se torna inimiga de Niemann

Deodora vai se afastar do vilão Niemann

Foto: Divulgação

Chega ao final a fidelidade total e absoluta de Deodora (Grazi Massafera) a Niemann (Marcos Caruso). A beldade se voltará contra o pai ao descobrir que além de querer matar Portinho (Felipe Camargo), o arquiteto também trancafiou sua mãe num manicômio até ela definhar totalmente.

Muito revoltada, a jovem se tornará inimiga do pai. E como agora controla o Titã, Niemann vai demitir a filha e expulsá-la do prédio. Arrasada, a garota vai morar com Portinho e acaba lhe contando que não foi a responsável pelo acidente que matou Albano (Guilherme Weber). Diz também que tem quase certeza de que Niemann mandou sabotar o carro. O astrônomo a convence a ajudá-lo a provar os crimes do cientista maluco e a colocá-lo na cadeia, recuperando assim os bens de Leal (Antonio Fagundes).