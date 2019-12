Técnico faz apelo por doações de sangue a atleta do vôlei

Circula pela internet um vídeo de José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira de vôlei feminino e da equipe de vôlei do SPFC/Barueri, pedindo doações de sangue para uma jogadora do Barueri Esporte Forte. Daniela Gomes Damasceno está internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde novembro.

Não se sabe a causa da internação, mas ela estaria no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil e precisando de sangue O negativo. Entretanto, no vídeo, o técnico menciona também que a atleta está em busca de um doador de medula compatível para transplante. Veja o vídeo abaixo: