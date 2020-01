Tatá Werneck revela como contou da gravidez para Rafa Vitti – é hilário!

Não contar revelar a gravidez antes dos 3 meses? Esconder os sintomas? Mascarar as inseguranças e só romantizar a gestação? Bem, não é bem assim que Tatá Werneck está lidando com seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Rafa Vitti.

A atriz, que está de 5 semanas, está contando vários detalhes da gravidez no Twitter e, olha, tá bem engraçado. Na quarta (6), ela compartilhou com seus fãs como foi revelar ao noivo que estava grávida.

Achei que fosse preparar uma linda surpresa quando engravidasse. Corta para “Rafa , acorda caralho eu to gravida”. Somos românticos — Tata werneck (@Tatawerneck) March 7, 2019

Acho que sim. Eu fiz 4 testes em um dia rs fiz no dia seguinte tb 😬 e vou fazer outro depois do jornal da Globo — Tata werneck (@Tatawerneck) March 7, 2019

Tatá, que está de repouso por conta de um descolamento de placenta, compartilhou até que tinha ultrassom hoje, e ainda fez graça com o chá revelação, um hit entre as grávidas:

Mamãe e gestantes : vc pode saber o sexo com 8 semanas mas aí espera pra saber junto de todo mundo num chá revelação ? Ou a mãe sabe antes ? — Tata werneck (@Tatawerneck) March 6, 2019

No meu chá serão penis e vaginas voadoras https://t.co/Xz6obcPXPo — Tata werneck (@Tatawerneck) March 6, 2019

Veja também



E a mamãe piadista já até aposta no sexo do bebê: menino. E riu quando uma seguidora disse que a simpatia da tabelinha não erra. “Sim! Essa é simpatia da minha bisa que não falha ! Acerta com todo mundo eu crente que ela tinha inventado e agora vi que foram os maias”, brincou a apresentadora do ‘Lady Night’. E já tem até gente pedindo que Ingrid Guimarães seja a madrinha. Será?