Tatá Werneck faz linda declaração para comemorar aniversário de Rafa Vitti

View this post on Instagram

Ele traz café da manhã pra mim todos os dias. Desde sempre. Ele planta árvores e se emociona imaginando quando for com nossa deusa colher os frutos. Eu as vezes acordo e ele tá fazendo aquelas flexões que quando levanta bate uma palma e acha fofo que eu peço ajuda pra levantar que tá me atacando o ciático. Ele me ensinou a viver em paz. A amar em paz. Não consegui desgrudar de você desde o primeiro dia. E tentei muito. Te admiro tanto. Te amo tanto. Casamos deitados no sofá. Nosso sossego é estarmos juntos. Lembro um dia que fui tentar terminar com vc e vc tirou a camisa e disse (com ironia obviamente) :” tem certeza ?”. Hj tenho a certeza de que quero estar do seu lado meu amor e que se eu tirar a camisa meu peito vai tá vazando. Te amo . Parabéns . Deus Abençoe nossa família e nosso amor. @rafaavitti