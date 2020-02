Tatá Werneck: “Eu me amo, não tenho autoestima baixa”

Tatá Werneck, a nova estrela da Globo

Foto: Divulgação/TV Globo

Ela já foi Fernandona, Odete, Roxanne e Taty Piriguete quando era humorista da MTV. Agora, como a Valdirene de Amor à Vida, sonha em dar um golpe da barriga em um ricaço. Mas, por trás de tantas personagens engraçadas, pouca gente conhece a carioca Talita Werneck Arguelhes. Sabia que a atriz é fã de novela? E que participa de um grupo de teatro que luta pelos direitos dos defcientes? Conheça agora o outro lado desse talento.

Coração de ouro

Além de espalhar o bem ao fazer todo mundo rir com seu jeitão brincalhão, a atriz ainda tem um lado solidário muito forte. Ela criou o grupo de teatro Os Inclusos e os Sisos, que apresenta peças acessíveis a pessoas com defciências. “Tem legendagem de áudio, intérprete em libras, material em braile…”, explicou durante uma entrevista para a jornalista Marília Gabriela. Mandou bem, Tatá!

Carioca da barra

Tatá Werneck tem 29 anos, é leonina, carioca, nascida e criada na Barra da Tijuca, em uma família de classe média. Ela já declarou várias vezes que, de pequena, já enchia a cabeça da mãe, a jornalista e escritora Carla Werneck, porque queria ser atriz. Aos 9 anos, conseguiu convencer a mãe e foi parar no curso de teatro. Espertinha, né? No colégio, porém, tocava o terror: “Fui expulsa das duas porque fazia muita bagunça, era representante de turma, militante, ia de peruca para a escola”, contou em entrevista à coluna de Leo Dias, no jornal O Dia.

Periguete em forma

Para ficar bem nas roupas justinhas de Valdirene, a atriz emagreceu cerca de 5 kg com malhação. Ex-gordinha assumida e com 1,52 m, ela não se acha sexy como sua personagem. “Minha sensualidade não está no meu corpo. Não sou gostosona. Mas eu me amo, não tenho autoestima baixa”, declarou ao jornal Extra.

Tatá Werneck e o namorado, Felipe Gutnik

Foto: Reprodução/Instagram

Namoro sério

Prestes a completar 30 anos, a humorista está realizada na profissão e no amor. Mas a brincadeira acaba quando o assunto é esse. O namoro ela leva a sério: Tatá se diz superfel e conta que sonha em casar de véu e grinalda. O dono do seu coração? Felipe Gutnik, um engenheiro alto, forte, bonito, bronzeado… Ui! Há quase sete anos juntos, entre idas e vindas, ela não perde a piada e faz campanha para casar logo. Recentemente, mandou uma indireta no Twitter: “Meu eterno namorado (mesmo! Porque tem seis anos e não me pede em casamento). Te amo!”.

Fã de Chaves e novelas

Ela é fã de carteirinha do programa do Chaves. “Não existe nada na vida de que eu seja mais fã”, declarou ao portal UOL. Na opinião de Tatá, a maior referência que ela tem no humor é a personagem Chiquinha, de Chaves. Mas a humorista tem outra grande paixão na TV: ela a-do-ra novelas e sempre sonhou em participar de uma. Ela não só conseguiu como está bombando!