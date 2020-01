Tamires vence a prova do anjo e acorrenta Aline, Fernando e Adrilles

Rolou no início da tarde deste sábado (14) a quarta prova do anjo do Big Brother Brasil 15. Após uma prova disputada, Tamires venceu e agora pode imunizar um participante amanhã, quando acontece a formação de um paredão triplo.

Após a vitória, a sister teve que decidir quem ia pagar a prenda do Monstro. Ela teve que escolher três participantes para passarem os próximos dias acorrentados. Sem titubear, escolheu Aline, Fernando e Adrilles.

O escritou alfinetou os colegas:”vão namorar do meu lado, é?”

Prova

A prova era simples: assim que uma sirene tocava, os participantes tinham que, individualmente, pegar planetas e equilibrar em varas. Quem manteve o móbile em equilíbrio primeiro, sem tocar o chão, venceu a disputa.