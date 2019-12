Taís Araújo posta foto com barriga de grávida e choca internautas

Mãe de Antonia, 4 anos, e João Vicente, 8 anos, na vida real, Taís Araújo passou pela experiência de ter uma barriga de grávida de uma forma diferente dessa vez. A atriz viveu alguns momentos como gestante na ficção por conta da sua personagem Vitória na novela Amor de Mãe, da Rede Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto em que aparece com a barriga falsa, usada nas gravações da novela. Na legenda, Taís comentou: “Essa fotinha é pra enaltecer a equipe incrível de efeito e maquiagem de #AmorDeMãe! Me senti grávida de verdade! Parabéns, amores!!! ❤️”, disse.

O resultado é realmente impressionante, tanto que muitos seguidores comentaram que demoraram a perceber que se tratava de um elemento feito para a novela. A empresária Patrícia Santos e ator João Cortes pensaram que eram uma foto antiga. “Nooooossa, eu jurava que era um tbt😱🥰 que demais”, escreveu a comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes.

O cantor Rafael Mike representou muitos telespectadores da novela com o seu comentário: “Eu assisti a novela e quando vi pensei: – caRaca tá linda grávida a Tais!! Pera ae!! Será q é maquiagem? Hbahaha muito mas muito maneiro!!!”.