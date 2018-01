A atriz Susana Werner, 40 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre um problema de família. Seu marido, o goleiro Júlio Cesar, 38 anos, saiu de Portugal, onde vivia com a família, para assinar contrato com o Flamengo sem entrar em um acordo com a esposa. Na noite de segunda-feira (29), ela publicou uma série de vídeos no Instagram Stories falando sobre o assunto.

Susana se mudou para Portugal com seus dois filhos – Cauet, 15 anos, e Giulia, 12 anos– , em 2014, para acompanhar o marido, que havia assinado contrato com o Benfica. Em dezembro, o goleiro rescindiu o contrato com o clube português. A atriz mantém uma loja de roupas em Lisboa e os adolescentes estão matriculados em escolas na cidade, por isso ela ficou inconformada com o retorno do marido ao Brasil.

Julio Cesar chegou ao Rio de Janeiro no domingo (28) e se apresentou ao time na segunda, quando assinou um contrato de três meses com um salário simbólico. Ele afirma que irá se aposentar após o campeonato carioca. Em seus vídeos, a ex-modelo disse que a decisão de voltar ao Brasil foi tomada subitamente pelo marido. Ela afirmou que não assistirá aos jogos do time rubro-negro.

“No sábado estávamos jogando boliche, e no domingo veio a bomba. (…) Felicidade para os flamenguistas, tristeza para mim, que estou longe. Tenho que passar por uma coisa que eu não queria, não esperava e não estou feliz de estar longe”, desabafou. “Tenho muitas coisas que me prendem aqui [em Portugal]. As mais importantes são meus filhos. Nunca deixaria meus filhos para viver no Brasil. Acho errado quem faz. Não tem nada a ver com time de futebol, até porque eu não via futebol nem quando ele jogava em nenhum dos times que ele jogou”.

“O Julio sempre foi uma pessoa maravilhosa. Um bom pai, um bom marido. Mas homens são egoístas, né?”, disse em um dos vídeos. No entanto, as gravações foram apagadas na manhã desta terça (29), devido desconforto causado na família do casal, informa o Extra.