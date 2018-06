Susan Sarandon é presa em protesto contra política imigratória de Trump

A atriz Susan Sarandon, 71 anos, foi presa na última quinta-feira (28) durante protesto em um escritório do Senado, no Departamento de Justiça, em Washington. Segundo o jornal The Guardian, a atriz foi detida com outras 575 mulheres em um ato contra contra a política de “tolerância zero” aos imigrantes ilegais que tentam entrar nos Estados Unidos.

“Presa. Fique forte. Continue lutando”, escreveu no Twitter.

Nas redes sociais, Susan também escreveu e compartilhou diversos posts sobre a manifestação. Em um deles, legendou “Nós nos importamos”, fazendo referência à jaqueta usada por Melania Trump com a frase “I really don’t care, do U?” (“Eu realmente não me importo, você se importa?”) ao viajar para visitar as crianças detidas na fronteira.

Entenda o caso

O protesto é uma resposta ao governo do presidente Donald Trump. Nas últimas semanas, a política imigratória de separar crianças de seus pais foi alvo de críticas em todo o mundo e a pressão das reações fez o líder recuar.

Trump então assinou uma ordem para acabar com a medida e agora Washington tenta manter as famílias detidas juntas enquanto os pais aguardam o processo e o julgamento.