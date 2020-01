Surpreendendo todo mundo, Tereza tem se mostrado uma protagonista no BBB19

Já virou hábito do público do BBB acompanhar as prévias de votação de paredão em grandes portais de internet. Essa prévia é uma forma de termos ideia de quem tem mais chances de ser eliminado na próxima oportunidade, além de mostrar como a opinião popular vai caminhando. Dito isso, os resultados desse paredão fake dessa semana mostram uma coisa: Tereza está crescendo no jogo e já desponta como uma protagonista do BBB19.

Logo no começo da votação, Gabriela aparecia como a vencedora da imunidade com folga, sem qualquer competição com seus colegas emparedados. Hoje, no dia do paredão, Tereza já aparece roubando dela vários pontos de porcentagem e podendo ser a vencedora da noite. Isso tem a ver com a maior participação da sister nos últimos dias, pois ela protagonizou grandes climões desde sua reação ao voto de Carolina no último domingo (3). Temos até GIF desse momento!

Os motivos desse destaque de Tereza são bem óbvios. Em uma temporada na qual ninguém se entrega realmente, a única pessoa com reações mais exageradas acaba roubando o protagonismo. Muito se disse no começo que o BBB19 seria de Elana, Danrley e até de Paula, mas os três têm em comum o fato de quererem sempre aparecer o menos possível. Tereza não, está sempre lá dando a cara a tapa, seja nos VTs quanto ao vivo.

Mesmo sendo uma jogadora com uma trajetória bem irregular no programa, inclusive com muitos erros no currículo, só pelo fato de aparecer como uma pessoa com falhas já a torna mais tragável que muito participante santinho da temporada. Vai ser interessante acompanhar o jogo se Tereza acabar levando a imunidade, pois fará o pessoal da casa temer a psicanalista como se ela fosse a grande favorita para a vitória.

Mais do que uma torcida para Tereza, compartilhamos a torcida para que o reality show ofereça diversão nessa metade final.