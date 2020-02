Suposições sobre a morte de Michael Jackson

Fãs fazem homenagem a Michael Jackson na Calçada da Fama, em Hollywood

Foto: Getty Images

A autópsia no corpo do cantor acontece nesta sexta-feira (26) a partir das 11h de Los Angeles (15h em Brasília) e os resultados preliminares do exame devem ser divulgados ainda esta noite. Autoridades locais e amigos do astro desconfiam que Michel tenha abusado de medicamentos, o que teria causado a parada cardíaca.

Veja fotos das mudanças no visual do cantor!

Veja a galeria de fotos do estilo de Michael Jackson!

“Não conheço a causa de tudo isso, mas isso é um claro resultado de abuso de medicamentos, a não ser que haja outro motivo”, disse Brian Oxman, advogado e amigo do artista. Ele também comparou o ocorrido ao caso de Anna-Nicole Smith, ex-modelo da Playboy, que morreu de overdose de medicamentos. “Isto não foi algo inesperado diante dos medicamentos que ele tomava”, afirmou.

Deixe sua homenagem a Michael Jackson!

O delegado Greg Strank da polícia de Los Angeles, que investiga as causas da morte de Jackson, não esclareceu se haveria motivos para suspeita de suicídio por abuso de medicamentos, porém, descartou a hipótese de um crime.

Uri Geller, amigo íntimo de Michael Jackson, acredita que o estresse causado pelo retorno do cantor aos palcos pode ter sido o motivo. “Não sou médico, mas acho que isso fez o seu coração parar. Essa turnê de 50 shows era simplesmente assustadora”, disse Geller à BBC.

O artista estava se preparando para uma megatemporada de shows em Londres e, por causa disso, vinha tomando remédios devido às lesões que sofridas durante os ensaios.

A conclusão final sobre as causas da morte do astro só será conseguida após testes toxicológicos, que podem demorar dias, ou até semanas, para terminar.

Michael tinha 50 anos. Sua morte aconteceu às 14h26 (18h26 de Brasília) da quinta (25) vítima de uma parada cardíaca. Ele ainda foi socorrido por paramédicos de Los Angeles, passando por procedimentos de reanimação, mas não resistiu.