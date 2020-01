‘Super Chef Celebridades’ define seu primeiro finalista

A competição do ‘Super Chef Celebridades‘ está chegando ao fim, e o ‘Mais Você‘ exibiu nesta quinta-feira (11) a definição do primeiro finalista do programa. Após enfrentar muitas panelas de pressão, o ator João Vitti conseguiu dar a volta por cima e garantiu, com poucos pontos de vantagem, uma vaga na esperada final.

O desafio culinário que garantiria a vaga na final foi disputado por Solange Couto, Valesca Popozuda, João Vitti e Nando Rodrigues. Embora Nando tenha conseguido uma boa avaliação do principal jurado do programa e ficado com uma nota bem alta, João Vitti surpreendeu com sua nota e ficou à frente do colega.

Ao saber da vitória em um dia tão decisivo, o pai do ator Rafael Vitti se emocionou bastante e foi ovacionado pelos colegas.

Entretanto, essa nem foi a melhor nota do dia: ninguém esperava que Solange Couto, a eterna Dona Jura, fosse arrancar um 10 do chef francês Rolland Villard. Já Valesca, que veio da repescagem, teve um desempenho bem abaixo dos adversários e encarará mais uma panela de pressão, contra Solange e Nando, para conseguir ir até o fim do programa.

A panela de pressão será resolvida amanhã (12), e a final acontecerá na próxima segunda-feira (15).