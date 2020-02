“Sthefany Brito nunca pediu nada a Alexandre Pato”, diz advogada sobre R$50 mil de pensão

Sthefany Brito receberá pensão de R$ 50 mil de Alexandre Pato

Foto: Agnews

A briga de Alexandre Pato e Sthefany Brito na Justiça, que começou em 2010 após o fim do casamento de nove meses, teve um ponto final nesta terça-feira (16).

De acordo com a advogada da atriz, Gisele Chigo Pazzini, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou o recurso do jogador, que lutava na justiça após ter sua ação de oferecimento de alimento de R$ 5 mil rejeitada pela artista. Segundo a magistrada, o pedido de pensão não partiu de Sthefany.

“Ela nunca pediu nada a Alexandre Pato. O que houve foi que Sthefany apenas se defendeu. Na época da separação, ele reconheceu a necessidade dela em receber uma quantia e ofereceu R$ 5 mil reais para despesas alimentícias (ação oferecimento de alimento). Quando ela se defendeu e apresentou provas, a Justiça entendeu que a quantia de R$ 5 mil era irrisória e chegou aos R$ 50 mil de pensão, somando tudo o que ela poderia ter ganho com seus trabalhos”, explicou Gisele.

Conforme palavras da própria advogada, no período em que Sthefany morou na Itália com Alexandre Pato, ela perdeu trabalhos e oportunidades, pois se afastou da profissão por imposição dele. Além disso, ela precisava de um tempo para se restabelcer no mercado de trabalho. “Ela já recebeu uma parte do valor total, pois o processo começou em 2010 e ele perdeu em primeira instância, segunda instância e agora no STJ. Mas faltam algumas parcelas do valor”, completou a advogada. (DFN)