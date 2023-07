Stênio Garcia é internado no Rio de Janeiro com quadro de septicemia aguda

Stênio Garcia, de 91 anos, foi internado em um hospital no Rio de Janeiro por conta de um quadro de septicemia aguda no sangue. A informação foi publicada pela coluna Play, do jornal O Globo, e confirmada pelo UOL. Ainda de acordo com a publicação, uma bactéria provocou a infecção generalizada no sangue.

Quadro do ator

Até o momento, sabemos que Garcia apresentou fortes dores no quadril e nas pernas antes da hospitalização. Todavia, ele continua respirando normalmente, sem ajuda de aparelhos secundários.

O ator submeteu-se a uma série de exames, incluindo tomografias do crânio, do abdômen e dos pulmões. Até esta tarde (2), a instituição relatou uma leve melhora do artista após receber a administração de um antibiótico intravenoso.

*Atualizaremos a nota conforme novos relatos forem divulgados.