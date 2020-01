Spoilers: vilão de ‘O Sétimo Guardião’ vai ficar impune no final

O padrão das novelas é os vilões se ferrando e os mocinhos sendo felizes no último capítulo, mas às vezes as coisas dão uma variada. De um tempo pra cá, tem se tornado cada vez mais comum vilões de novela que saem por cima, numa tentativa do autor da trama insinuar que o crime anda compensando. É um desses finais bons que aguarda Olavo (Tony Ramos) no desfecho de ‘O Sétimo Guardião‘, pois mesmo aprontando um monte na trama, o ambicioso empresário vai ficar numa boa.

Segundo a matéria da jornalista Patrícia Kogut no jornal O Globo, no final de ‘O Sétimo Guardião’. o vilão ficará impune de seus crimes. De acordo com Aguinaldo Silva, o autor da novela, Olavo ficará ainda mais rico com a água encontrada de uma outra fonte.

Veja também



Já a fonte de Serro Azul terá novidades no final da novela das nove. A matéria indica que novos guardiães serão eleitos para proteger o patrimônio da cidade, entre eles a própria Luz (Marina Ruy Barbosa). Vale lembrar que o serial killer da novela ainda deve assassinar mais guardiães até o final da trama, apenas Padre Ramiro (Aílton Graça) escapará.

Com a aproximação da reta final, uma nova suspeita dos assassinatos será revelada: Judith (Isabela Garcia), a simpática governanta do casarão, pode ter manchado suas mãos de sangue ao matar boa parte dos sete guardiães da novela. Entretanto, ela é apenas uma suspeita, assim como Eurico (Dan Stulbach) e Sampaio (Marcello Novaes), só no final da novela descobriremos quem matou boa parte do elenco na história.

‘O Sétimo Guardião’ tem exibição prevista até meados do mês de maio, e será substituída por ‘A Dona do Pedaço‘, novela de Walcyr Carrasco (o mesmo autor de ‘O Outro Lado do Paraíso‘).